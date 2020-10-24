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رياضة

كلاسيكو الأرض.. راموس يشعل المباراة بهدف ثانٍ في شباك برشلونة.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:28 م
راموس
راموس
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محمد السعيد
أحرز سيرجيو راموس هدف ريال مدريد الثاني في شباك ريال مدريد، في المباراة التي تقام حاليا ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء الهدف من ركلة جزاء حصل عليها راموس بعد عرقلته من قبل لينجليت، ليسددها راموس ايضا في المرمى في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

تقدم ريال مدريد مبكرا عن طريق فالفيردي بعد إنفراد بحارس برشلونة " نيتو" في الدقيقة الرابعة.

وعاد برشلونة سريعا للمباراة بإحراز هدف التعادل عن طريق فاتي الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، ليعود راموس ويضع الريال في المقدمة مجددا.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - جيرارد بيكيه -  ديست.

خط الوسط: بوسكيتس - فرانكي دي يونج - كوتينيو.

خط الهجوم ليونيل ميسي- فاتي - بيدري.

بينما بدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي -  فاران - راموس - ناتشو.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيو - أسينسيو - كريم بنزيما.


ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.


يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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