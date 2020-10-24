AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إطلالات جريئة.. 50 صورة للنجوم في ثاني أيام الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:36 م
تصوير علي الخشاب
التقطت كاميرا "صدى البلد" مجموعة من الصور لنخبة من النجوم في ثاني أيام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي افتتح مساء أمس الجمعة.

من أبرزهم أحمد السقا ولبلبة ومحمد فراج وزوجته ومحمد الشرنوبي وتامر حبيب وبشرى وأروى جودة وروجينا وعمرو يوسف وكنده علوش وأحمد حاتم وغيرهم كثيرون.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصور الأولى للنجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بفستان جرئ.. رانيا يوسف تتألق في افتتاح مهرجان الجونة

بـ فساتين فخمة.. هالة صدقي وإلهام شاهين تتألقان في افتتاح مهرجان الجونة

ياسمين صبري: مش هعمل سينما إلا لما كل دور العرض تفتح

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

خالد الصاوى: أثق دائما فى مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها

بدون زوجته.. ظهور لافت لـ أحمد السقا في ثاني أيام الجونة السينمائي

فستان مثير.. جومانا مراد تتألق على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة.. شاهد

لا توجد شبهة جنائية.. ننشر التقرير الطبي في وفاة الطفل عمر

نشرة المرأة والصحة.. 3 طرق طبيعية لعلاج احتباس الماء في الجسم.. كندة علوش تثير الجدل من الجونة

أبويا قمر.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات شباب والدها بصورة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها

إطلالات جريئة.. 50 صورة للنجوم في ثاني أيام الجونة السينمائي

بفستان منفوش.. روجينا بإطلالة مثيرة للجدل من مهرجان الجونة