إطلالات جريئة.. 50 صورة للنجوم في ثاني أيام الجونة السينمائي

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

التقطت كاميرا "صدى البلد" مجموعة من الصور لنخبة من النجوم في ثاني أيام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي افتتح مساء أمس الجمعة.من أبرزهم أحمد السقا ولبلبة ومحمد فراج وزوجته ومحمد الشرنوبي وتامر حبيب وبشرى وأروى جودة وروجينا وعمرو يوسف وكنده علوش وأحمد حاتم وغيرهم كثيرون.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.





كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.