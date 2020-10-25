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فن

حمادة هلال: عدلت أغنية الشرع محللي أربعة احتراما لرجال الدين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
كشف حمادة هلال عن أسباب تعديل كلمات اغنيته الجديدة الشرع محللي أربعة التي لقيت استنكارا من قبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

وكتب حمادة هلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام: "بجد انا بحب صناعه الأغاني أوى وبحب جمهوري أوى أوى ومن زمان وأنا عيل صغير الحمدلله والشكر لله ناجح ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد عشان ربنا يباركلى فى حياتي بس بجد الفترة دي صعبه جدا فى عالم صناعة الأغاني، وأنا عرفت أن في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية الشرع محللي أربعة، فأنا احترامًا ليهم ولكل الجمهور فأنا هعدل في كلمات الأغنية". 

كان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال في حلقة برنامج لعلهم يفقهون إن المطرب يجب أن يكون حذرًا عند التعامل مع ثوابت الدين، التي لها كرامتها، واصفًا أغنية شعبية رائجة هذه الأيام بأنها مسيئة لشرع الله .

وناشد الجندي، المطرب حمادة هلال بسحب أغنيته «الشرع محللي أربعة»، التي يتشاجر عليها مع محمد رمضان، مطالبًا بعدم إذاعتها إطلاقًا، أو سنضطر إلى مقاضاته أو رفع شكوانا لله ثم للأزهر الشريف- على حد قوله-.

وأوضح أن هذا المطرب طيب وابن حلال ومؤدب ومحترم ومفيش اتنين يختلفوا على أخلاقه، معربًا عن رفضه للزج بالشرع الإسلامي في الأغاني بهذه الطريقة، مشددًا على أن هذه الأغنية كلماتها بشعة، معقبًا:"قبل ما تدوروا على الإهانة اللي جاية من فرنسا والدول الأخرى، شوفوا الإهانة اللي بتتم لدينكم في بلد الازهر الشريف".

وتقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببلاغ علني للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وطالبه بالتدخل لمنع هذه الأغنية، مشيرًا إلى أن الأغنية تقول: "بهدوء كدا من غير صربعة أنا الشرع محللي أربعة يعني هعيش في دلع علطول، وأنا أصلي بموت في الشخلعة".

وتابع الجندي: "لا أجد كلمات ترد على هذا الإسفاف والتدني في الكلمات.. الشرع أوجد ظروف اجتماعية للزواج، ولكنه مش هوم ديليفري أو على الكيف.. الشرع مش جاي علشان يدلع حضرتك".

وأشار إلى أن اقتران كلمة الشخلعة بالشرع فيها تجاوز وإساءة، مستنكرًا ربط العلة من تعدد الزوجات بالشخلعة، حيث إن الوقار جزء من الأجزاء المكملة للتعامل مع هذا الدين، لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: « مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا».

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