البعثة الدولية المشتركة تتفقد لجنة الأورمان الثانوية.. وتدعو المواطنين للانتخاب

تفقدت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 لجنة فرعية 116 بمدرسة الأورمان الثانوية بنات، وذلك لرصد سير العملية الانتخابية.





وأثنى كوفي كانكام، عضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، على التنظيم، الذي وصفه بالرائع، مشيدا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات على الجهد الذي قامت به.





وأشار إلى أن هناك إقبال ملحوظ في اليوم الثاني للعملية الانتخابية، داعيا المواطنين الذين لا يدلوا بأصواتهم إلى النزول، وذلك لأهمية الحدث لهم ولمستقبل بلادهم.





وأشاد بالاجراءات الاحترازية والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، غير أنه لاحظ أن هناك مواطنين لا يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية أو المسافات الآمنة.