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أخبار البلد

كبار السن يواصلون الإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء اليوم الثاني من انتخابات النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:51 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2020
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منار شعبان وايمان عبداللطيف وعبد الرحمن سرحان
شهدت مدرسة الأورمان الثانوية بنات بحي الدقي بمحافظة الجيزة، توافد الناخبين من كبار السن بعد العودة من فترة الراحة والتي بدأت في الثالثة عصرا والعودة إلى الاقتراع في الساعة الرابعة عصرا وذلك لإدلائهم بأصواتهم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020.


واتخذت اللجنة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حيث استقبلت الناخبين بالكمامات ومعقم لليدين.


وانطلقت، امس انتخابات المرحلة الاولى لمجلس النواب 2020 في الداخل ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.


وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.


وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.


ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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