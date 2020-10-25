AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. وصلة رقص لـ جوهرة مع حسن شاكوش على أنغام سالكة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:18 م
شاكوش وجوهرة
شاكوش وجوهرة
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة ، جمهورها ومتابعتها مقطع فيديو جديدا لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت جوهرة في الفيديو مع حسن شاكوش وهما يتمايلون علي أنغام أغنيتة الجديدة "سالكة" نالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "سالكة" بمشاركة مغني الراب ويجز عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب"

وجاءت الأغنية من كلمات وجيز ومحمد مجدي ومن ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والفيديو كليب من إخراج شمس الصواف.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ شورت وتوب أسود.. جوهرة تتألق بإطلالة لافتة

شاهد.. الراقصة جوهرة ترقص على أنغام "يا حبيبي"

بـ فستان تايجر.. جوهرة تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

بـ فستان تايجر.. جوهرة تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

وصلة رقص لـ جوهرة على مهرجان هنعمل لغبطيطا.. فيديو

على أنغام يا حبيبي لـ محمد رمضان.. وصلة رقص مثيرة لـ جوهرة

ترشيحاتنا

دينامو الخير..عزة مصطفى تشيد بأعمال سمية أبو العينين ..فيديو

مجانين تريند.. رد قاسٍ من شوبير على المشككين في بطولات الأهلي

الاتحاد السكندري يتعاقد مع حسام عاشور

رئيس بنك CIB الجديد: الموقف جسيم ولا خوف على أموال المودعين

بعد طرح jetour x70 ثاني أرخص سيارة suv في مصر.. شركة جيتور تطرح مسابقة جديدة لملاك سياراتها

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطعمة المصنعة تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب

كب وجريء .. بشرى فى مأزق بفستان كشف زيادة وزنها

بجمبسوت كلاسيك.. نجوى كرم تثير الجدل بنحافتها