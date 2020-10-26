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مرأة

بـ5 حيل مجربة.. تخلصى من النحافة وإبقاء الدهون ضارة بعيدا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعانى من النحافه  وتبحثين عن وصفة لزيادة الوزن وإبقاء الدهون الضارة بعيدًا عن نظامك إليك أسرع وصفة للتخلص من النحافة فى مدة قصيرة
 
إليك 5حيل مجربة ومضمونة تخلصك من النحافة وإبقاء الدهون الضارة بعيدا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. وصفة التمر والحليب

 لزيادة الوزن تناولى التمر الجاف والحليب فهم مفيدان لاكتساب الوزن فكلاهما  مصدر جيد للبروتين والسكر والطاقة والفيتامينات التي تساعدك على اكتساب عضلات كافية دون زيادة الوزن.
 

خذ ملعقة كبيرة من الزبدة المصفاة واخلطها جيدًا مع ملعقة كبيرة من السكر. تناول هذا الخليط كل يوم على الأقل نصف ساعة قبل الغداء
تساعدك الزبدة والسكر على زيادة الوزن


3.وصفة المانجو والحليب

 قم بإقران المانجو والحليب معًا وتناولي ثمرة مانجو ناضجة ثلاث مرات في اليوم وقم بإقرانها بكوب من الحليب الدافئ بعد تناول المانجو.

4 .قيلولة بعد الظهر

 النوم بعد الظهر لمدة 45 دقيقة إلى ساعة  واحدة من أسرع الطرق لزيادة الوزن دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.
 
5.أسرع وصفة لزيادة الوزن بالفول السوداني

 من المعروف أن زبدة الفول السوداني تحتوي على سعرات حرارية عالية ، مما يجعلها علاجًا منزليًا مثاليًا لاكتساب الوزن.

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