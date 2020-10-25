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برلمان

مؤشرات أولية.. أبو العينين يكتسح في لجنة 156 بمدرسة يوسف السباعي بالجيزة ..مستند

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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يسري غازي / مجدي سلامة
أسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب 2020 في مدرسة يوسف السباعي الثانوية بحي ميت عقبة بالجيزة، عن اكتساح محمد أبو العنين اللجنة الانتخابية رقم 156.

وجاءت الإحصائيات الأولية كالتالي:

في لجنة 156، حصل محمد أبو العنين على 415 صوتًا من أصل 614 صوتًا وجاء خلفه أحمد سمير الشيخ 219 صوتًا

ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

مؤشرات أولية.. أبو العينين يكتسح في لجنة 156 بمدرسة يوسف السباعي بالجيزة ..مستند
مؤشرات أولية.. أبو العينين يكتسح في لجنة 156 بمدرسة يوسف السباعي بالجيزة ..مستند

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