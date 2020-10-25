الشرع حلل أربعة.. مقطع أغنية أثار جدلا واسعا وصل إلى الأزهر الشريف

عرضت قناة «العربية» تقريرا عن جدل بين الفنانين محمد رمضان و حمادة هلال ، لأن كلاهما نشر أغنيتين تحمل نفس المقطع من الكلمات وهو « الشرع حلل أربعة ».





وذكرت القناة أن أغنية «الشرع حلل أربعة» تثير الجدل وتشعل مواقع التواصل الإجتماعي في مصر خصوصا بعد نشر الفنانين محمد رمضان وحمادة هلال.





وأكدت «العربية» أن الفنانين نشرا أغنيتين تحملان مقطعان بكلمات متشابهة وغنى كل منهما ذلك المقطع بصوته.





وأشار التقرير إلى أن كلمات الأغنية أثارت جدلا واسعا والبعض اعتبرها تحريضا من الفنانين على تعدد الزوجات معتبرين أن الأغاني تلك فيها إهانة للمرأة.





ونوه التقرير بأن البعض رفض إقحام هذه المسائل في الغناء مثل الداعية خالد الجندي وطالب بسحبها واعتذار الفنانين، متوعدا برفع المسألة إلى القضاء أو الأزهر الشريف، قائلا "أطالب صاحب أغنية "الشرع حلل أربعة" بالإعتذار عنها وعدم إذاعتها إطلاقا، وأرفض الزج بالشريعة الإسلامية في الأغاني بهذه الطريقة وسأشكوه للأزهر الشريف.





وأضاف التقرير أن حمادة هلال دافع عن أغنيته فيما لم يعلق محمد رمضان على الموقف.