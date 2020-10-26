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محافظات

تسليم الوحدات السكنية بالعريش لـ32 أسرة من أهالي رفح

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أعلن الموقع الرسمى لمركز ومدينة رفح ، محافظة شمال سيناء ،أنه على المواطنين من أهالى مدينتى رفح والشيخ زويد الفائزين بقرعة الاسكان الاجتماعى، التواجد اليوم الاثنين الموافق 26 من أكتوبر الجارى ، الساعة العاشرة صباحا أمام عمارات حى السبيل جنوب مدينة العريش، وذلك لاستلام المفتاح الخاص بالشقة الموضح رقمه بالكشف..

فيما أكدت منى برهوم ، عضو مجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، على ضرورة عدم التأخير عن الموعد المحدد أو الاعتذار لآنهاء عملية التسليم بشكل منظم وسريع..حيث تم اختيار 32 اسرة الإقامة في عمارة 19وعمارة 17 بحي الصفا جنوب العريش .

وقد تمت إجثرات القرعة علنية علي ١١٥٢ وحدة سكنية في العريش " اسكان اجتماعي " ، لتوزيعها علي اسر المنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين في تجمعات العريش وبئر العبد.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أن هذه الوحدات السكنية هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لاهالينا بشمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 
أضاف المحافظ، أن الوحدات السكنية في حي السبيل بمدينة العريش، وتشمل كل وحدة علي ثلاثة غرف وصالة ومطبخ وحمام..مشيرًا إلي أنها المرحلة الثانية ، حيث تم بالمرحلة الأولي تسليم عدد ٢٨٨ وحدة سكنية  في منطقة العبور علي المتقدمين من أهالي مركزي رفح والشيخ زويد.

لفت المحافظ أنه تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري"استضافة" حيث ستتحمل المحافظة مبلغ ٣٢٥ جنيها من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية ، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ ١٠٠ جنيه شهريا نظير الصيانة.

قال المحافظ أنه تقدم للحصول علي الوحدات السكنية ١٨١٣ شخصًا من بينهم  ١٢٧٠ من مركز رفح و٥٤٣ من مركز الشيخ زويد..
وأكد علي اهمية الحفاظ علي الوحدات السكنية وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة له وعدم تركها فارغه او تاجيرها للغير ، و سيتم اعلان أسماء المستحقين للوحدات السكنية على الموقع الرسمي لمحافظة شمال سيناء،وفي لوحات الإعلانات بمجالس المدن.

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