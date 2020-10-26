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رياضة

غدا.. اجتماع طارئ لحسم بيع 70 % من أسهم نادي مصر للمقاصة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
نادي مصر المقاصة
نادي مصر المقاصة
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عمرو الحلواني
يحسم مسئولو نادى مصر للمقاصة العروض المقدمة لهم بشأن شراء 70 فى المائة من أسهم النادى خلال اجتماع غدا "الثلاثاء " . 

وتلقى المقاصة 3 عروض رسمية للحصول على أسهم النادى وتغيير إسم النادى أيضا خلال الفترة المقبلة ، ومن المقرر ان يتم حسم هذا الأمر خلال اجتماع غدا الثلاثاء . 

واستقر مسئولو شركة المقاصة على بيع الأسهم الخاصة بهم فى ظل الأزمة المالية الكبيرة التى يعانى منها الفريق والتى أدت إلى العديد من الأزمات داخل الفريق الأول خلال الموسم الكروى الجارى . 

ومن المقرر ان يتم تغيير إسم النادى بجانب جلب جهاز فنى جديد يقود الفريق فى الموسم الكروى الجديد ، بجانب تسديد كافة المستحقات المتأخرة على النادى والتى يأتى على رأسها إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق المقاصة وجهازه المعاون

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