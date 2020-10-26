غدا.. اجتماع طارئ لحسم بيع 70 % من أسهم نادي مصر للمقاصة

يحسم مسئولو نادى مصر للمقاصة العروض المقدمة لهم بشأن شراء 70 فى المائة من أسهم النادى خلال اجتماع غدا "الثلاثاء " .





وتلقى المقاصة 3 عروض رسمية للحصول على أسهم النادى وتغيير إسم النادى أيضا خلال الفترة المقبلة ، ومن المقرر ان يتم حسم هذا الأمر خلال اجتماع غدا الثلاثاء .





واستقر مسئولو شركة المقاصة على بيع الأسهم الخاصة بهم فى ظل الأزمة المالية الكبيرة التى يعانى منها الفريق والتى أدت إلى العديد من الأزمات داخل الفريق الأول خلال الموسم الكروى الجارى .



