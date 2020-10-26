محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة الخطة الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021 ،





وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري للمحافظة ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أكد المحافظ على سرعة التنفيذ ورفع معدلات الأداء للإستفادة من المبالغ المرصودة والإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين .

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من جانبه إستعرض مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 تبلغ 608 ملايين و 185 ألف جنيه وبلغت قيمة التنفيذ حتى تاريخه 30% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ، فى برامج ( النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور ) وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والإستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.