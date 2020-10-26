المصرف المتحد يمول 1108 وحدات سكنية للصحفيين بنظام التمويل العقاري

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أكد " القاضي" أن البرتوكول الموقع يسعي لتنشيط السوق العقارى ودفع عجلة الاقتصاد القومى ،موضحا أنه استكمالا لمسيرة التعاون مع نقابة الصحفيين و التي بدأت منذ 2017 الماضي.







أضاف أن الاتفاق يقدم مميزات كثيرة في اطار مبادرة التمويل العقاري التي اقرها البنك المركزي المصري ويدعمها الصندوق الاسكان الاجتماعي لمواجهة التحديات التمويلية،ـ معتبرا ان الوضع الاقتصادى يتغير للافضل واصبح اكثر استقرارا وتفاؤلا فى ظل وعى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات لتوفير سكن آمن وكريم يليق بالمواطن المصرى.



واعرب اشرف القاضي ان قطاع العقارات يعد احد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية وذلك لانه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر باكثر من 35 صناعة ، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والبنك المركزي المصرى نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.



واشاد اشرف القاضى بالنجاحات التى تحققت فى ظل مبادرات البنك المركزى المصرى لدى قطاعات الدولة ومنها القطاع العقارى وايجاد الحلول المناسبة لمواكبة كافة الظروف التى تمر بها البلاد والعالم فى الوقت الراهن.



ويعد المصرف المتحد من اوائل البنوك التى قامت بتفعيل مبادرة البنك المركزى المصري لمتوسطى الدخل فور صدورها وتطبيق كافة شروط المبادرة على عملائنا.











