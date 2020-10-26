رفع ما يزيد عن 55 ألف طن مخلفات هدم وتراكمات قمامة في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن رفع 55 ألفا و118 طن مخلفات وتراكمات قمامة بنطاق المحافظة خلال الفترة من بداية الشهر وحتى 20 أكتوبر الحالي.





وأكد على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار شن الحملات المكثفة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع للتعامل الفورى مع تجمعات القمامة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية حفاظًا على المظهر الحضارى.





وأوضح محافظ المنوفية أنه تم رفع 2810 أطنان تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم و4460 طن بحي غرب شبين الكوم و5002 طن بمركز شبين الكوم و5190 طن بمركز ومدينة أشمون و7077 طنا بمركز ومدينة منوف و4465 طنا بمركز ومدينة الباجور و5580 طنا بمركز ومدينة قويسنا و4730 طنا بمركز ومدينة بركة السبع و7849 طنا بمركز ومدينة تلا و4290 طنا بمركز ومدينة الشهداء و1860 طنا بمدينة سرس الليان و1760 طنا بمركز ومدينة السادات.



