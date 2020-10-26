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محافظات

رفع ما يزيد عن 55 ألف طن مخلفات هدم وتراكمات قمامة في المنوفية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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مروة فاضل
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن رفع 55 ألفا و118 طن مخلفات وتراكمات قمامة بنطاق المحافظة خلال الفترة من بداية الشهر وحتى 20 أكتوبر الحالي.

 وأكد على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار شن الحملات المكثفة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع للتعامل الفورى مع تجمعات القمامة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية حفاظًا على المظهر الحضارى.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم رفع 2810 أطنان تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم و4460 طن بحي غرب شبين الكوم و5002 طن بمركز شبين الكوم و5190 طن بمركز ومدينة أشمون و7077 طنا بمركز ومدينة منوف و4465 طنا بمركز ومدينة الباجور و5580 طنا بمركز ومدينة قويسنا و4730 طنا بمركز ومدينة بركة السبع و7849 طنا بمركز ومدينة تلا و4290 طنا بمركز ومدينة الشهداء و1860 طنا بمدينة سرس الليان و1760 طنا بمركز ومدينة السادات.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفيةً قد سبق ووضع خطة طموحة ومتكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة والتعامل مع كل بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم وإعادة تجميلها ومنع التلوث البيئى باعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية والعمل على إعادة الرونق الحضارى للمحافظة.

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