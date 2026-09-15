اللواء وائل ربيع: الممكلة العربية السعودية تشهد استهدافا غير طبيعي

أكد اللواء اركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الامن القومي الإقليمي، أن منطقة الشرق الأوسط تعيش تصعيد غير مسبوق، مضيفا أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت مهم.

وتابع اللواء اركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الامن القومي الإقليمي، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، ان هذا اللقاء اخوي والعلاقات بين البلدين استراتيجي ورسالة للغرب بالكامل.

وتابع اللواء اركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الامن القومي الإقليمي، أن الممكلة العربية السعودية تشهد استهداف غير طبيعي وغير معروف بمعنى أنه لم يعلن اي طرف مسؤولية.