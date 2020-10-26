بيدك حول كتفي أستطيع مواجهة العالم.. كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف

شاركت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بصحبة زوجها النجم عمرو يوسف خلال مشاركتهم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.





وظهرت كندة علوش، في الصورة بإطلالة رومانسية برفقة زوجها عمرو يوسف، وعلقت: "وبيدك حول كتفي استطيع مواجهة العالم"، ونالت الصورة على إعجاب الجمهور.



ويستمر مهرجان الجونة حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.



والجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

