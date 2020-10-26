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حوادث

مش مرتاحة مع أهلها.. صديق فتاة بورسعيد يكشف كواليس هروبها من أسرتها

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:26 م
صديق فتاة بورسعيد
صديق فتاة بورسعيد
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قسم الحوادث
قالت "روان ا ح" فتاة بورسعيد الهاربة من منزل أسرتها إنها طالبة فى الصف الثالث الثانوي، ونزلت يوم السبت الماضي من البيت بعد حدوث مشكلة فيه، وسافرت إلى القاهرة واتصلت بصديقى عمر، وطلب منى استقلال المترو وتوجهنا إلى منزله ومكثت بصحبة والدته.

من جانبه قال صديق الفتاة "عمر ا ع" يعمل فى أحد المحال وطالب فى الثانوى الصناعي، إنه تعرف على روان منذ 4 أشهر وارتبط معها بقصة حب، ويوم السبت الماضى اتصلت به وأكدت له أنها سوف تأتى إلى القاهرة لوجود مشاكل مع أسرتها، مضيفا: "مش مرتاحة مع أهلها" ومكثت بصحبته يومين.

كان مصدر أمني كشف عن العثور على فتاة بورسعيد المختفية عقب خروجها من درس خصوصى حيث تبين هروب الفتاة من منزلها عقب تعرفها على شاب من منطقة حلوان بالقاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعى، وذلك لسوء معاملة والدتها لها.

وكشفت التحقيقات عن اتفاق الفتاة مع الشاب على مقابلته بميدان رمسيس بالقاهرة وأقامت طرف والدته بإحدى مناطق حلوان وتمكن فريق البحث من العثور على الفتاة، وتم استهدافهما وضبط الفتاة التي أقرت بترکها مسکن والدها بمحض إرادتها لسوء معاملة والدتها لها وأكدت عدم تعرضها لثمة مكروه.

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