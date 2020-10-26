حقيقة اختطاف شخص بمنطقة الطوب الرملى في مدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" على صفحة إحدى السيدات متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص باختطاف أحد الأشخاص بمنطقة الطوب الرملى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وقيامها بإبلاغ شرطة النجدة.





بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وتبين وجود مشاجرة بالمنطقة المشار إليها وأمكن تحديد وضبط طرفيها "10 أشخاص" وذلك بسبب وجود خلافات حول الميراث، بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة، وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأيدى دون إصابات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنكروا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



