النصر يصطدم بـ أهلي جدة في لقاء مؤجل بـ كأس خادم الحرمين الليلة

يتواجه النصر مع أهلي جدة في مباراة مرتقبة اليوم، الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الرحمين الشريفين لكرة القدم في السعودية، فيما يلتقي الهلال بطل الدوري السعودي مع أبها في الرياض للمرة الثانية في ستة أيام.









وكانت المباراتان مقررتين في شهر مارس الماضي لكنهما تأجلتا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









ويصطدم الأهلي بالنصر في مباراة من العيار الثقيل على «ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية» بجدة، وذلك بعد فوز النصر الشهر الماضي على مواطنه 2-صفر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الدوحة.









ولم يجد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب، صعوبة كبيرة في التأهل لهذا الدور، حيث تغلب على الجندل 4-1 والنجوم3-1 والفيحاء 1-0 والوحدة 2-1.









ويتطلع إلى تجاوز منافسه القوي وبلوغ النهائي للمرة التاسعة عشرة في تاريخ البطولة التي أحرز لقبها 13 مرة.









في المقابل، تأهل النصر حامل القب ست مرات لهذا الدور دون عناء يذكر، إذ تفوق على عفيف 5-1 ثم البكيرية 4-1 وضمك 4-1 وأخيرًا تغلب على العدالة 1-0