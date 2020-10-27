AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النصر يصطدم بـ أهلي جدة في لقاء مؤجل بـ كأس خادم الحرمين الليلة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
يتواجه النصر مع أهلي جدة في مباراة مرتقبة اليوم، الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الرحمين الشريفين لكرة القدم في السعودية، فيما يلتقي الهلال بطل الدوري السعودي مع أبها في الرياض للمرة الثانية في ستة أيام.


وكانت المباراتان مقررتين في شهر مارس الماضي لكنهما تأجلتا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


ويصطدم الأهلي بالنصر في مباراة من العيار الثقيل على «ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية» بجدة، وذلك بعد فوز النصر الشهر الماضي على مواطنه 2-صفر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الدوحة.


ولم يجد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب، صعوبة كبيرة في التأهل لهذا الدور، حيث تغلب على الجندل 4-1 والنجوم3-1 والفيحاء 1-0 والوحدة 2-1.


ويتطلع إلى تجاوز منافسه القوي وبلوغ النهائي للمرة التاسعة عشرة في تاريخ البطولة التي أحرز لقبها 13 مرة.


في المقابل، تأهل النصر حامل القب ست مرات لهذا الدور دون عناء يذكر، إذ تفوق على عفيف 5-1 ثم البكيرية 4-1 وضمك 4-1 وأخيرًا تغلب على العدالة 1-0 

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أحمد داود وعلا رشدي يتألقان في مهرجان الجونة السينمائي.. صور

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

رمضان صبحي يكشف حقيقة عرض نادي الزمالك لضمه

إبراهيم سعيد: عودة شيكابالا لمستواه من أهم مكاسب الزمالك

حادثة غريبة.. سيدة تدفع صديقتها في الماء ثم تلحق بها وتغرقان

هل يجوز إخراج فدية الصيام عن أمي التي أفطرت رمضان 8 سنوات.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

سيارات لوسيد موتورز lucid motors تتفوق علي تيسلا tesla .. صور

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور