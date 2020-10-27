لأول مرة منذ تفشي الوباء.. إيران تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

سجلت إيران اليوم، الثلاثاء، قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث سجلت نحو 7 آلاف إصابة جديدة في 24 ساعة فقط.





ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6968 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 581 الفا و 824 حالة لغاية الان بينهم 4995 في وضع حرج.





واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الثلاثاء، وفاة 346 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى33 الفا و299 شخصا، في وقت صنفت فيه 31 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.





واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 463 الفا و611 شخصا حتى اليوم.





كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و786 الفا و769 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.









وقررت السلطات الإيرانية إغلاق المزارات الدينية في طهران وقم ومشهد اعتبارا من أمس الاثنين ولمدة شهر كامل للحد من تفشي فيروس كورونا.



