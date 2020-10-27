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أخبار العالم

مفتي روسيا: تشجيع ماكرون لـ رسامي الكاريكاتير يستفز العالم الإسلامي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:35 م
ألبير كرجانوف
ألبير كرجانوف
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محمد عثمان
اعتبر مفتي روسيا، ألبير كرجانوف، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتشجيع على الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرسول استفزازًا للعالم الإسلامي.


وقال كرجانوف إن "قرار رئيس فرنسا بعدم وقف نشر الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد قبل مولده يعتبر استفزازًا لكل العالم الإسلامي. هكذا ينظر إليه"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.


وأشار كرجانوف إلى أن العالم الإسلامي غاضب بسبب هذه التصرفات، موضحًا أن زعماء الديانات الأخرى أعربوا أيضًا عن قلقهم إزاء الوضع في فرنسا.


وأضاف: "بدلا من اتخاذ قرار حكومي لحماية حقوق المؤمنين ومحاربة المجرمين، السياسيون من مستوى ماكرون يتخذون قرارات تهين أكثر من مليار مسلم. كل إنسان مؤمن يدين الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد لأن حبنا لنبينا يعتبر أساس إيماننا".


وأطلقت الحكومة الفرنسية عدة تحذيرات لمواطنيها حول العالم، مع تصاعد الغضب الدولي ضدها، لدعم الحكومة الفرنسية رسومًا مسيئة للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.


ونصحت السفارة الفرنسية في تركيا رعاياها بتوخي الحذر وتحاشي التجمعات الشعبية، حتى لا تتطور الأمور إلى ما قد يسوء، كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية  المواطنين الفرنسيين في إندونيسيا وبنجلاديش والعراق وموريتانيا لتوخي الحذر .

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