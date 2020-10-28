د. مصطفى عبد النبي: جامعة المنيا تتصدر الجامعات المصرية في تطبيق التعليم الهجين

اعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، أن الجامعة قدمت خطة نمط تطبيق التعليم الهجين لوزارة التعليم العالي، ونالت هذه الخطة إشادة الوزارة.





وأشار إلي أن ارتقاء الجامعة لتكون أولى الجامعات تحقيقًا لسياسات وزارة التعليم العالي في تطبيق نمط التعليم الهجين جاء نتيجة الجهد المبذول لأعضائها والمستوى المتميز وجودة الأداء والإنجاز الكبير في رفع أكثر من 90% مما هو مستهدف تحقيقه على منصة المقررات الإلكترونية.





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جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات





وعبر رئيس الجامعة عن خالص شكره وثنائه للعمداء وجميع القائمين على تحقيق آليات نمط التعليم الهجين بمركز تكنولوجيا المعلومات ومطوري المحتوى بالكليات.





وشهد الاجتماع استعراض تقرير احصائي لإجمالي عدد المحاضرات المنشورة على منصة المقررات الإلكترونية لجميع الكليات والنسب المئوية لمتوسط عدد المحاضرات التي تم نشرها مقارنة بإجمالي المقررات بجميع كليات الجامعة، وأكد الاجتماع على استمرار التعاون مع أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة القادمة لاستكمال نشر باقي المحاضرات لجميع المقررات تحسبًا لأي ظروف مستجدة أو أي سيناريوهات متوقعة للموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد.





كما شهد الاجتماع عرض مستجدات التطوير والإنجاز للعملية التعليمية بالكليات لارتباطها بتطبيق نمط التعليم الهجين، خلال إنجاز أعمال التشعيب للأقسام المختلفة بالكليات، وخاصة بكلية الآداب التي انتهت من التشعيب بالكلية خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة؛ حرصًا على استقرار العملية التعليمية.





ووجه رئيس الجامعة بسرعة التحميل لبيانات الطلاب المستجدين وتشعبيهم على منظومة شئون الطلاب بموقع الجامعة؛ ليتمكن الطالب من خلال حسابه وبريده الإلكتروني الجامعي الحصول على مقرراته الدراسية، والاختبارات الخاصة بكل مقرر.





وشدد رئيس الجامعة على عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل الكليات وبالحرم الجامعي، وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، وذلك لتجنب حدوث موجة جديدة للوباء، وحفاظًا علي صحة الطلاب، ومنتسبي المجتمع الجامعي، إلي جانب إجراء مراجعة يومية لأعمال التطهير والتعقيم بالمدرجات والقاعات والمرافق الجامعية، وكذلك تغيير الفكر والثقافة القديمة في التعامل مع الأنشطة الطلابية بمكاتب رعاية الطلاب بالكليات تجنبًا للتكدس وتقليلًا للكثافة الطلابية، دون الإخلال بأهمية النشاط الطلابي وأهمية ممارسته.



