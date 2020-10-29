دراسة: المشروبات المحلاة صناعيًا تهدد صحة القلب

وفقًا لدراسة حديثة ، فإن الأشخاص الذين يشربون بانتظام إما المشروبات السكرية أو المشروبات المحلاة صناعيًا أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب من أولئك الذين يتجنبون المشروبات السكرية.

وجد الباحثون أن شرب المشروبات السكرية مع المحليات الصناعية مثل السكرالوز والأسبارتام وستيفيا لا يقلل من مخاطر صحة القلب.

تقول صناعة المشروبات إن الدراسات السابقة تعارض هذه النتائج الجديدة.

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يريدون الحفاظ على صحة القلب يجب عليهم تجنب شرب المشروبات المحلاة صناعيًا مثل دايت الصودا.

قال الدكتور جاي إل مينتز ، مدير صحة القلب والأوعية الدموية وعلم الدهون في أمراض القلب في مستشفى ساندرا أطلس باس للقلب التابع لنورثويل هيلث في نيويورك ، لـ Healthline: "الاعتقاد بأن المحليات الصناعية هي بديل آمن للسكر هو خبر كاذب".

وفقًا لدراسة حديثة أجراها باحثون فرنسيون ، فإن الأشخاص الذين يشربون بانتظام المشروبات المحلاة صناعيًا أو المشروبات المحلاة بانتظام يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب من أولئك الذين يتجنبون المشروبات السكرية.

وتابعت مينتز: "تُظهر هذه الدراسة أن المستهلكين المرتفعين للمشروبات السكرية والمشروبات المحلاة صناعيًا كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأول حدث في القلب والأوعية الدموية". هذه الدراسة هي دليل آخر على أن المشروبات التي تحتوي على مواد تحلية صناعية غير صحية. ارتبطت المحليات الصناعية بزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين ومرض السكري ".

بحث البحث ، الذي نُشر هذا الأسبوع في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب ، في بيانات من أكثر من 100000 مشارك في مجموعة NutriNet-Santé ، وهي دراسة جارية عبر الإنترنت في فرنسا حيث يسجل المشاركون نظامهم الغذائي ومستوى نشاطهم وحالتهم الصحية كل 6 أشهر.