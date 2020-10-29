AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. وزير القوى العاملة: صرف 317 مليون جنيه لـ 146 ألف عامل بـ 2204 منشآت بالسياحة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:51 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين

 أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا والتى تصل إلى 317 مليونا و305 آلاف و236 جنيها ، لنحو 146 ألفًا و  610 عمال يعملون فى 2204 منشآت متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد،


 وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه


، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة  خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمتضررين من كورونا .. صرف 348 مليون جنيه لـ300 ألف عامل بـ 3436 منشأة بالسياحة

سعفان: صرف 429 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 147 عاملا بشركة متعثرة

القوى العاملة: صرف 273 مليون جنيه لـ 124 ألف عامل بـ 1915 منشأة بالسياحة

القوى العاملة: صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 394 ألف عامل في 3352 منشأة

اليوم.. انتهاء موعد تسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الوطنية للانتخابات.. وبدء فعاليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية.. أبرز اهتمامات الصحف المحلية

القوى العاملة: صرف 364 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 322 عاملاً بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر

ترشيحاتنا

ميزة قاتلة من واتساب تصل إلى هاتفك قريبا.. تعرف عليها

تنسى وفاة والدي.. ابن عايدة عبد العزيز: أمي تعاني من الزهايمر.. فيديو

طلب غريب لأميرة سعودية بشأن النساء

موجز السوشيال ميديا.. عمر كمال يهنئ متابعيه من أمام الكعبة.. برفقة لورديانا.. حمو بيكا يكشف عن أحدث أعماله.. أحدث ظهور لـ عنتر برفقة فيل

أنا مجنونة.. تعليق ناري من رانيا يوسف على إطلالاتها الجريئة في الجونة

عشان ميضحكش عليك.. اعرف السبب الرئيسي لاستهلاك البنزين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها