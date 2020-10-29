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محافظات

ميناء دمياط يستقبل اليوم 5 سفن للحاويات والبضائع العامة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:53 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أ ش أ
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 11 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء -في بيان اليوم /الخميس/- أنه غادر قطاران بحمولة إجمالية 2686 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ .

بينما غادرت 505 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 25 ألفا و748 طنا من البضائع العامة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103 آلاف و405 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44512 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 7343 طنا شملت "3500 طن فوسفات و600 طن ملح و243 طن نترات أمونيوم و3000 طن رمل .

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35304 أطنان شملت 15821 طنا من القمح و224 طن خشب زان و552 طن مواسير و8700 طن ذرة و3857 طن أبلاكاش و6150 طن خردة.

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