أهم الأخبار.. تفاصيل وضع المصريين الموجودين بمطار أديس أبابا.. كشف هوية منفذ هجمات نيس.. وتأجيل مباراة نهائي أبطال إفريقيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات ، والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين





أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مسؤول في الأمن بمدينة ليون، بأن الشرطة الفرنسية أوقفت اليوم، الخميس، رجلًا أفغانيًا، يرتدي الزي التقليدي، كان مسلحًا بسكين واعتبرته أنه يشكل تهديدًا للأمن.. للمزيد اضغط هنا





الأمن التونسي والشرطة الفرنسية يكشفان هوية منفذ هجمات نيس

كشف مصدر أمني تونسي ومصدر بالشرطة الفرنسية عن هوية المشتبه به التونسي في هجوم اليوم الخميس في نيس، مؤكدا أنه يدعى إبراهيم عويساوي، ويبلغ من العمر 21 عاما.. للمزيد اضغط هنا





سفارة مصر بأديس أبابا تتابع وضع المصريين الموجودين بمطار العاصمة الإثيوبية

أعلنت سفارة مصر في أديس أبابا أنه فور علمها بالواقعة ذات الصلة بالمواطنين المصريين المتواجدين بمطار بولى الدولى بالعاصمة الإثيوبية توجه طاقم دبلوماسي وإداري، يضم القنصل المصري وسكرتير أول السفارة، إلى المطار حيث قاموا بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع، والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، حيث تم التأكد من عدم وجود تجاوزات.. للمزيد اضغط هنا





جارة والدة طفل الموت بالقليوبية تكذبها أمام النيابة.. والتحقيقات تكشف عن مفاجآت جديدة

واصلت النيابة العامة بطوخ بمحافظة القليوبية تحقيقاتها الموسعة فى واقعة اتهام والدين بقتل طفلهما الرضيع البالغ ثلاثة أشهر عمدا بتركه دون رعاية حتى وفاته وتعريض حياته بذلك للخطر الذي أودى بحياته.. للمزيد اضغط هنا





سعر الذهب في النازل لليوم الثاني على التوالي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، بنحو 5 جنيهات عقب تراجع أسعار أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 817 جنيها للجرام.. للمزيد اضغط هنا





رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي أبطال إفريقيا