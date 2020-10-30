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منوعات

كذبة كبيرة .. طبيبة تفجر مفاجأة حول فوائد الثوم

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مع الموجة الأولى من تفشي وباء فيروس كورونا بالعديد من الاستشارات الطبية منها الحقيقي و منها اكذوبة لا فائدة منه سوى التفاعل عبر المواقع و حصد الإعجابات و الشهرة . 

حسب ما ورد في " ديلي ميل " فإن طبيبة روسية نفت ما يتردد في موقاع التواصل الإجتماعي من أهمية الثوم و الزنجبيل في الوقاية من الإصابة بالفيروسات . 

أكدت الطبيبة المختصة في أمراض المناعة و الحساسية، أن تناول الزنجبيل و الثوم بكميات كبيرة لن يمنع الإصابة بالفيروسات ، بل سيتسبب في تهييج جدار المعدة و الفم . 

وأوضحت أن تناول كميات قليلة من الزنجبيل و الثوم هو شئ مرغوب لأنها يعزز الجهاز المناعي للجسم ، و لكن تناوله بشكل عشوائي و بكميات كبيرة قد يكون له أثرا بالغ على المعدة و الجهاز الهضمي . 

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