كذبة كبيرة .. طبيبة تفجر مفاجأة حول فوائد الثوم





حسب ما ورد في " ديلي ميل " فإن طبيبة روسية نفت ما يتردد في موقاع التواصل الإجتماعي من أهمية الثوم و الزنجبيل في الوقاية من الإصابة بالفيروسات .





أكدت الطبيبة المختصة في أمراض المناعة و الحساسية، أن تناول الزنجبيل و الثوم بكميات كبيرة لن يمنع الإصابة بالفيروسات ، بل سيتسبب في تهييج جدار المعدة و الفم .





وأوضحت أن تناول كميات قليلة من الزنجبيل و الثوم هو شئ مرغوب لأنها يعزز الجهاز المناعي للجسم ، و لكن تناوله بشكل عشوائي و بكميات كبيرة قد يكون له أثرا بالغ على المعدة و الجهاز الهضمي .

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مع الموجة الأولى من تفشي وباء فيروس كورونا بالعديد من الاستشارات الطبية منها الحقيقي و منها اكذوبة لا فائدة منه سوى التفاعل عبر المواقع و حصد الإعجابات و الشهرة .