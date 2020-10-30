AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

طريقة رؤية الرسائل المحذوفة على واتسآب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:12 ص
طريقة رؤية الرسائل
طريقة رؤية الرسائل المحذوفة على واتسآب
Advertisements
قسم التكنولوجيا
يعتبر تطبيق المراسلات الفورية المجانية واتسآب هو الأشهر عالميًا حيث يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، والذى تم بيعه فى صفقة لشركة فيسبوك فى عام 2017، ليصبح شريكا أساسيا فى حياتنا اليومية سواء الشخصية فى العمل.

ومع الوقت أصدرت إدارة واتسآب عدة ميزات لمستخدميها لجذب أكبر عدد ممكن منهم، ومن بينها ميزة حذف رسائلهم من واتسآب، حيث الصور والفيديوهات والرسائل، وبالتالى تفادى إرسال أى محتوى بالخطأ و إنقاذ الموقف.

إلا أن هناك طريقة لرؤية هذه الرسائل المحذوفة، إلا أن لكل شىء ثمن لأن هذه الميزة من خلال تطبيقات واتسآب الغير رسمية، 
وبحسب موقع Gadget 360 التقني، إليك خطوات استعادة وقراة الرسائل المحذوفة.

1- حمل و ثبت WhatsRemoved+ من متجر جوجل بلاي.
2- افتح التطبيق وقم بانهاء الإعدادات من خلال منح الوصول إلى جميع التصريحات والأذونات التي يطلبها التطبيق.
3- بعد منح التصريحات، اذهب للتطبيق، و اختر التطبيقات التي تري الاحتفاظ باشعاراتها.
4- اضغط على Yes,Save Files، ثم اختر Allow.
5- بعد ذلك يصبح بإمكانك تلقي كل الإشعارات على واتسآب بما في ذلك الرسائل المحذوفة.
6- افتح التطبيق واختر WhatsApp  من الشريط العلوي.

جدير بالذكر أن التطبيق متاح فقط لهواتف أندرويد، دون آيفون، لأن الأخيرة تفحص متجرها بشكل دوري وتحذف أى تطبيق غير رسمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 إعدادات من واتساب يجب تفعيلها فورا.. إليك الطريقة

آخرها للاستماع للرسائل سرا.. 3 تطبيقات لا غنى عنها لمستخدمي واتساب

دون علم أحد .. تطبيق يتيح استرجاع جميع الرسائل المحذوفة في واتسآب

بالخطوات.. طريقة إخفاء رسائل واتسآب واسترجاعها مرة أخرى

سيتم إطلاقها قريبا.. أفضل 3 ميزات من واتسآب

لـ أندرويد وآيفون.. كيفية تسجيل مكالمات واتساب سرا دون علم من تتكلم معه

ترشيحاتنا

أم وأب ضد رضيع طوخ .. علماء نفس ودين واجتماع يحللون الجريمة ويضعون روشتة علاجية

باعت فستان الزفاف .. سيدة تنتقم من خطيبة ابنها قبل الزواج بساعات .. صور

طريقة رؤية الرسائل المحذوفة على واتسآب

اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور

بينهم دولة خليجية كبرى.. 4 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

التعليم: معظم إصابات كورونا المرصودة منذ بدء الدراسة متركزة بمدارس القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

بين الإثارة والغرابة .. 10 إطلالات لنجمات أثرن الجدل باليوم السابع بمهرجان الجونة