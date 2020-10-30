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فن

الجمهور يبحث عن عايدة رياض .. تعرف على السبب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
عايدة رياض
عايدة رياض
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة عايدة رياض مؤشرات البحث بـ جوجل بعد نفيها امتلاكها لصفحة رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي نشرت على لسانها رفضها الاساءة لنبي محمد رغم كونها مسيحية. 

وهذه ليست المرة الاولى التي تتصدر فيها عايدة رياض التريند بـ جوجل ، حيث سبق وتصدرت وذلك بعد تصريحاتها الجريئة خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" .

وقالت الفنانة عايدة رياض، تعليقا على الشائعات التي تطلق عليها، إن شائعة الوفيات التي تطال الفنانين شيء بسيط بالنسبة للشائعات التي تعرضت لها.

وأوضحت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها ليس لها علاقة بالتكنولوجيا، ولا تستطيع التعامل معها، متابعة: "شوفت صورة حد حاطط صورتي وعاملي عمرة، وحد باسمي رادد عليه، وأنا أصلًا مسيحية ومش عندي فيسبوك، وتحدثت وقتها مع أشرف زكي".

واستكملت رياض، قائلة: "بعدها زهقت وبقول إللي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شيء".

وكشفت، سر الـ100 دولار التي جعلتها تدخل السجن، قائلة: "الحقيقة إن الفلوس اتزقت عليا، وربنا العالم بيا".

واستطردت "رياض": "جاء 4 أشخاص لمحرم فؤاد وقالوله على الـ100 دولار المزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج".

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