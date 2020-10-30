رغم استقالة بارتوميو.. ميسي يصر على الرحيل عن برشلونة





وذكر برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني، أن ميسي سئم من مسألة الاستمرار مع برشلونة، وكان يستخدم بارتوميو كحجة للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.





وأضافت الصحيفة، أن ميسي لم يغلق باب الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب نهاية الموسم الحالي.





وأعلن بارتوميو رئيس الثلاثاء الماضي، استقالته هو ومجلسه من إدارة النادي، بعد قيام جماهير برشلونة بحملة لسحب الثقة من بارتوميو، حيث جمعت ما يقرب من 20 ألف توقيع.





كان ميسي قررالرحيل عن برشلونة الصيف الماضي اعتراضا على سياسة بارتوميو، إلا أن رئيس نادي برشلونة اشترط على "ليو" دفع قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يوور، وهو أمر مستحيل على أي لاعب أو نادٍ دفعه.





وينتهي عقد ميسي مع برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء الماضي، دون الرجوع لإدارة ناديه.





أكد تقرير إسباني، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، لا يزال يتمسك بقرار الرحيل عن برشلونة رغم استقالة جوسيب بارتوميو رئيس البلواجرنا من منصبه.