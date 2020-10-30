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رياضة

تداعيات زلزال الأهلي: الوداد يشكل لجنة الهيكلة خلال ١٥ يوما لتدبير شئون النادي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:08 م
الاهلي والوداد
الاهلي والوداد
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يسرى غازى
قرر مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي تشكيل لجنة خاصة لوضع هيكلة لتدبير شؤون النادي خلال الفترة القادمة.

كان فريق الوداد البيضاوي جرى الإطاحة به من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد الخسارة أمام النادي الأهلي ذهابا وايابا. 

وأصدر النادي المغربي برئاسة سعيد الناصري بيانا بهذا الصدد جاء على النحو التالي: 

وفقا لما تم الالتزام به مع جماهير ومكونات نادي الوداد الرياضي، و انسجاما مع طلبات جماهيره الملحة على فتح باب الإنخراط والإعلان عن هيكلة جديدة تهم جميع هيئات النادي، قررت إدارة الوداد الرياضي تكليف رئيس لجنة القوانين والأنظمة داخل النادي، بترؤس  لجنة خاصة للإشراف على صياغة  مشروع ينظم عملية الإنخراط في صفوف النادي و يضع هيكلة جديدة لتدبير شؤون الوداد الرياضي. 

وضمانا لإشراك جميع مكونات النادي في صياغة هذا المشروع وتنزيله، قررت إدارة نادي الوداد الرياضي أن تضم اللجنة المذكورة في عضويتها:

*رئيس لجنة القوانين والأنظمة،

*عضو من المنخرطين في النادي،

*مختص في القوانين والأنظمة من مكونات النادي،

*ممثل من قدماء اللاعبين،

*ممثل من الجمعيات الودادية.

وستحرص إدارة نادي الوداد الرياضي، على أن يكون مشروع الإنخراط والهيكلة جاهزا خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين، وسيتم الإعلان عنه فور إنهائه والمصادقة عليه.

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