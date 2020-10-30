بعد إصابة طالب بكورونا.. مدرسة الرواد تنفي مخالفتها للتعليمات وتوضح سبب عدم إغلاق فصل المصاب حتى الآن





حيث قال طلعت في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه وفقا لتعليمات وزارتي التربية والتعليم والصحة ، فلا يصح أن يتم إغلاق أي فصل إلا بعد ظهور أكثر من حالة كورونا فى نفس الفصل خلال أسبوعين.





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وأوضح طلعت ، أنه لم يظهر حتى الان في المدرسة إلا حالة واحدة ، لطالب بالصف الرابع الابتدائي بقسم الناشيونال ، مشيرًا إلى أن هذا الطالب تغيب عن الحضور للمدرسة منذ يوم الاربعاء 21 أكتوبر 2020 ثم تسلم نتيجة التحليل الخاص به وعلم بإصابته بكورونا يوم الاربعاء 28 اكتوبر (لمدة اسبوع كامل).





وأضاف طلعت : لم نتلق أي اخطار من ولي أمر طلاب اخرين في نفس الفصل بوجود اصابات اخرى ، ولذا لم يصدر قرار بغلق هذا الفصل ، وبالتالي فالمدرسة لم تقصر نهائيًا بل على العكس انها تراعي جيدا حجم تخوفات الاهالي وتسعى لحماية الطلاب من خطر كورونا.





وأشاد طلعت بالمجهود المبذول من قبل الادارة الطبية في المدرسة ، مؤكدًا أنها تتابع بإهتمام بالغ حالة الطلاب في المدرسة بشكل يومي ، إلى جانب متابعة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد والتعقيم اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورًا للمديريات التعليمية بشأن القواعد المنظمة لغلق المنشآت التعليمية كإجراء وقائي للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.



وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع عدة ضوابط وقواعد وقائية خلال سير العملية التعلمية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهي كالتالي:

- غلق الفصل.. يتم غلق الفصل في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.

- غلق مدرسة.. يتم غلق المدرسة عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زيادة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذا يتم غلق المدرسة لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم.

غلق مجمع مدارس.. يتم بعد غلق مدرسة فى مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر غلق فصل (بند1) بأي من المدارس في ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملًا لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.

- غلق مدارس قرية أو مدينة.. وذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحى على إحدى القرى أو المدن ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحى المقرر.

- غلق مدارس محافظة.. تبعًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي قد يتم اتخاذ قرارًا بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.

وتطبق هذه الإجراءات على جميع أنواع المدارس الحكومية والخاصة والدولية وغيرها، وتتم عملية تطهير للفصل أو المنشأة، وتتم عملية متابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية





نفى طارق طلعت، المدير المالي والإداري لمدرسة الرواد بمدينة نصر، كل الخبر الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية ، بشأن مخالفة إدارة المدرسة لضوابط غلق الفصول المتفق عليها من جانب وزارتي التربية والتعليم والصحة ، بعد إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا المستجد.