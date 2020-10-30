مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور

طرحت مؤخرا شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية السيارة كيا كرنفال 2021 kia carnival الجديدة كليًا و التي تأتي بتحديثات كثيرة من العملاق الكوري.









تأتي كيا كرنفال 2021 kia carnival بمحرك MPi انجكشن 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 272 حصان وعزم 332 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات .





السيارة كيا كرنفال 2021 kia carnival بمساحة كبيرة من الداخل و 8 مقاعد بفضل زيادة أبعاد السيارة، هذا بجانب التصميم الجذاب وعوامل الرفاهية الموجودة لكافة المقاعد.









كيا كرنفال 2021 kia carnival بها لوحة قيادة جديدة بعدادات رقمية 12.3 بوصة، نظام ملاحة متطور، شاشة لمسية 12.3 بوصة للمعلومات الترفيهية تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوت Harman Kardon فاخر ذو 8 سماعات لتجربة صوتية مميزة.





تمتلك السيارة كيا كرنفال 2021 kia carnival الجديدة مظهر ديناميكي جذاب يندر تواجده في هذه الفئة من السيارات التي تركز عادة على العملية فقط، حيث تتبنى الميني فان واجهة أمامية تشبه SUV سورينتو فنجد مصد أمامي رياضي، منافذ تهوية كبيرة، شبك أمامي محدّث، مصابيح أمامية معاد تصميمها ومصابيح ضباب LED أنيقة.









كيا كرنفال 2021 kia carnival مجهزة بشكل أساسي للعائلات حرصت كيا على توفير كافة أساليب الامان خاصة للأطفال فنجد المقاعد المخصصة للأطفال بجانب وجود كاميرا متصلة للسماح للركاب الأماميين بمراقبة الركاب بالخلف مما يفيد العائلات التي تريد مراقبة الأطفال.





السيارة كيا كرنفال 2021 kia carnival بها نظام الفرامل ABS و توزيع إلكتروني للفرامل EBD و مساعد الفرامل BA و تنبيه حركة العودة إلى الخلف و تحكم ديناميكي منظم ESC و أجهزة إستشعار الإصطفاف و نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي و تحكم مغناطيسي للثبات و

نظام StabiliTrak و تنبيه النقطة العمياء و نظام مراقبة الإطارات (TPMS) و تحكم في التسارع للانزلاقات و مانع الحركة إيموبليزر Immobilizer و نظام المستشعر VSM و توزيع إلكتروني للفرامل EPS و نظام الفرملة داخل المنعطف CBC و نظام مكيف ثلاثي المناطق.





كيا كرنفال 2021 kia carnival مصنوعة من قماش مقاوم للبقع، وهو ما يريح السائق خاصة إذا كان لدى الأطفال عادة إحداث فوضى في المقعد الخلفي و تم طرح السيارة رسميا للبيع في السعودية .



