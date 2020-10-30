AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:03 م
كيا كرنفال 2021 kia
كيا كرنفال 2021 kia carnival
Advertisements
اشرف عطية
 طرحت مؤخرا شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية السيارة كيا كرنفال 2021 kia carnival الجديدة كليًا و التي تأتي بتحديثات كثيرة من العملاق الكوري. 


تأتي كيا كرنفال 2021 kia carnival بمحرك MPi انجكشن 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 272 حصان وعزم 332 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات . 

السيارة كيا كرنفال 2021 kia carnival بمساحة كبيرة من الداخل و 8 مقاعد بفضل زيادة أبعاد السيارة، هذا بجانب التصميم الجذاب وعوامل الرفاهية الموجودة لكافة المقاعد.


 كيا كرنفال 2021 kia carnival بها لوحة قيادة جديدة بعدادات رقمية 12.3 بوصة، نظام ملاحة متطور، شاشة لمسية 12.3 بوصة للمعلومات الترفيهية تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوت Harman Kardon فاخر ذو 8 سماعات لتجربة صوتية مميزة.

تمتلك السيارة  كيا كرنفال 2021 kia carnival الجديدة مظهر ديناميكي جذاب يندر تواجده في هذه الفئة من السيارات التي تركز عادة على العملية فقط، حيث تتبنى الميني فان واجهة أمامية تشبه SUV سورينتو فنجد مصد أمامي رياضي، منافذ تهوية كبيرة، شبك أمامي محدّث، مصابيح أمامية معاد تصميمها ومصابيح ضباب LED أنيقة.


 كيا كرنفال 2021 kia carnival مجهزة بشكل أساسي للعائلات حرصت كيا على توفير كافة أساليب الامان خاصة للأطفال فنجد المقاعد المخصصة للأطفال بجانب وجود كاميرا متصلة للسماح للركاب الأماميين بمراقبة الركاب بالخلف مما يفيد العائلات التي تريد مراقبة الأطفال.

السيارة  كيا كرنفال 2021 kia carnival بها نظام الفرامل ABS و توزيع إلكتروني للفرامل EBD و مساعد الفرامل BA و تنبيه حركة العودة إلى الخلف و تحكم ديناميكي منظم ESC و أجهزة إستشعار الإصطفاف و نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي و تحكم مغناطيسي للثبات و
نظام StabiliTrak و تنبيه النقطة العمياء و نظام مراقبة الإطارات (TPMS) و تحكم في التسارع للانزلاقات و مانع الحركة إيموبليزر Immobilizer و نظام المستشعر VSM و توزيع إلكتروني للفرامل EPS و نظام الفرملة داخل المنعطف CBC و نظام مكيف ثلاثي المناطق. 

  كيا كرنفال 2021 kia carnival مصنوعة من قماش مقاوم للبقع، وهو ما يريح السائق خاصة إذا كان لدى الأطفال عادة إحداث فوضى في المقعد الخلفي و تم طرح السيارة رسميا للبيع في السعودية .

مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور
مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور
مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور
مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور
مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

مواصفات وأسعار كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato .. صور

سعر كيا بيجاس 2020 kia pegas اليوم في مصر .. صور

سعر ومواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2020 .. صور

سعر كيا سورينتو kia sorento 2020 اليوم في مصر .. صور

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

خبير: تكلفة إنشاء القطار الكهربائي أقل من المترو

عيب إللى بتعمله| حكاية شهيد القليوبية.. منع شابا من تصوير الفتيات فكانت نهايته القتل

أحمد عمر هاشم يوجه 3 نصائح للباحثين عن توبة إلى الله .. فيديو

بعد الاعلان عن تطويره| هشام توفيق: اشتراك نادى غزل المحلة 50 جنيه

المقاولون العرب يودع طاهر محمد طاهر بطريقته الخاصة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض جديد يهدد الرجال.. اعرف أعراضه

مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور

150 صورة من حفل ختام الجونة السينمائي| النجوم على السجادة الحمراء