فى الصحراء.. كريم محمود عبدالعزيز في أحدث ظهور له

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز متابعيه عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصورة والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.





وظهر كريم محمود عبد العزيز وهو يستمتع بالجو فى الصحراء وعلق قائلًا: "صحراء مصر"، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





وفي سياق متصل ينتظر كريم عرض أحدث اعماله السينمائية وهو فيلم” موسي” الذي من المقرر عرضه قريبًا ويشارك في بطولة كل من صبري فواز، محمود حافظ، عبدالرحمن القليوبي، أحمد حاتم، عمرو الشناوي، محمد جمعة وعدد من النجوم الاخرين هو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.



