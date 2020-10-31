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فن

من أمام البحر..إليسا تودع الصيف على طريقتها

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت إليسا من على البحر بفستان طويل مودعة الصيف.

ومن القرارات المهمة التي اتخدتها ملكة الإحساس في حياتها، تبني طفل ترعاه؛ ليعوضها شعور الامومة بعدما حُرمت منه، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لعلاجها من سرطان الثدي الذي أصابها قبل عامين.

وقالت اليسا من قبل، في أحد الحوارات التلفزيونية، انها ليست نادمة على عدم اتخاذ قرار الزواج، ومن الممكن أن تتبنى طفلا تخلى عنه اهله، وتبث في حياته السعادة والأمل.

وكانت اليسا قد أعلنت عن اصابتها بمرض سرطان الثدي في 2018 من خلال كليب " الى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في أغسطس 2018، وكشفت خلاله عن رحلة علاجها الصعبة ضد المرض الخبيث.

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