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حوادث

أعلن عن ممارسة الشذوذ.. ضبط شخص أنشأ صفحة على فيس بوك الترويج للفجور بالإسكندرية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لممارسة أعمال الفجور  عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإلكترونية ونشر بعض العبارات - تبدى خلالها الإستعداد لممارسة أعمال الفجور.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وتبين أنه (عامل ، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة أعمال الفجور مع راغبى ممارسة الشذوذ الجنسى عن الطريق الموقع المشار إليه.

وأضاف بإنشائه لتلك الصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط (2 هاتف محمول) بحوزته، أحدهما يحتوى على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب والفجور.

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