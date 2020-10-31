7 علامات تخبرك بالإصابة بمشاكل الأمعاء

في بعض الاحيان تظهر علامات غريبة على اجسادنا لم نعتد عليها من قبل في هذه الحالة تكن تلك الاعراض اشارات مهمة يحاول الجسم لفت انتباهك بها لبداية ظهور مشكلة صحية جديدة في احد الأعضاء أو الأجهزة بداخله لذا عليك الاهتمام بهذا الامر جيدا .

إقرأ أيضا ماذا يحدث للجسم عند تناول الجنزبيل يوميا

وفي هذا التقرير نعرض لكم ابرز 7 علامات تخبرك بأن هناك مشكلة ما في الأمعاء وعليك الانتباه لها وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد" .





تساقط الشعر أكثر وضوحا من ذي قبل

على الرغم من أنه من الطبيعي أن يتساقط شعرنا يوميًا ، إلا أن تساقط كميات كبيرة جدًا من الشعر وظهور بقع صلعاء يمكن أن يكون مقلقًا للغاية. غالبًا ما يرتبط تساقط الشعر بالإجهاد ؛ لكن الخبراء الطبيين وجدوا أنه بالإضافة إلى الإجهاد ، قد تكون أمعائنا مسؤولة أيضًا عن جعل شعرنا رقيقًا ويتساقط. هذا لأن أمعائنا مسؤولة عن إنتاج فيتامين B7 أو البيوتين ، مما يمنع تساقط الشعر وأمراض الجلد.





وزنك متقلب

إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وجربوا العديد من الأنظمة الغذائية وأنظمة اللياقة البدنية دون أي نتائج ، فقد تحتاج إلى إعادة فحص جسمك. يُعزى أحد أسباب زيادة الوزن وفقدان الوزن التي لا يتحدث عنها الناس حقًا إلى صحة أمعائك . الأمعاء التي لا تعمل بشكل صحيح هي القناة الهضمية التي لا تستطيع امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، مما قد يؤدي إلى نقص التغذية وعدم القدرة على تنظيم السكر والدهون في الدم. لا تؤدي صحة الأمعاء السيئة إلى زيادة الوزن فحسب ، بل يمكنها أيضًا أن تفعل العكس.





لا تتحمل بعض الأطعمة فجأة

الجهاز الهضمي مسؤول عن تكسير الطعام وإزالة السموم من الأشياء التي نأكلها. عندما تمرض أمعائنا ، لا يستطيع الجسم التخلص من السموم الغذائية بشكل صحيح ، مما يجعلنا نتفاعل مع أطعمة معينة ويكتسبنا عدم تحمل الطعام. تأتي أعراض عدم تحمل الطعام على شكل غثيان وآلام في المعدة وغازات في المعدة وتشنجات وإسهال من بين أمور أخرى.





الرغبة الشديدة في الطعام باستمرار

إذا لم يكن لديك أي ردود فعل سلبية تجاه الطعام ، فربما تعاني من العكس ، وتريد دائمًا أطعمة معينة. على غرار عدم تحمل الطعام ، فإن أمعائنا غير قادرة على معالجة الطعام الذي نتناوله وقد يؤدي إلى اختلال التوازن. يمكن أن يؤدي عدم التوازن هذا إلى زيادة الرغبة الشديدة في مجموعة الأطعمة غير الصحية من السكريات والدهون ، والتي يمكن أن تكون أكثر ضررًا بصحة أمعائك.





لا يمكنك النوم جيدا

لكي ننام جيدًا ، نحتاج إلى هرمون يسمى السيروتونين. السيروتونين ، المعروف أيضًا باسم "هرمون السعادة" ، هو مادة كيميائية تساعد أجسامنا على تنظيم مزاجنا وأنماط نومنا. بدون وجود أمعاء تعمل بشكل صحيح ، قد نواجه مشكلة في النوم ، مما قد يؤدي إلى الأرق وتآكل نظام المناعة ، مما يسهل علينا الإصابة بالمرض.





تصاب بمشاكل جلدية

أمعائنا هي خط الدفاع الأول عندما يتعلق الأمر بمكافحة الأمراض في أجسامنا. لا تقوم إنزيمات المعدة والحمض بتكسير طعامنا فحسب ، بل تقوم أيضًا بتنظيفه وتعقيمه لمنع العدوى من الظهور في المرض. عندما لا تعمل أمعائك بالطريقة التي ينبغي لها ، فإنها غير قادرة على معالجة الطعام الذي تتناوله بشكل صحيح ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية مثل الأكزيما وتهيج الجلد الأخرى.





المزيد من الرحلات إلى الحمام