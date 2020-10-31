محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بأريمون بتكلفة 85 مليون جنيه.. صور

افتتح اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى" أريمون، حليس، كفر المنشي، ورثة محمد علام"، بمركز ومدينة كفر الشيخ، والذي يضم " محطة رفع فرعية وخط الطرد الخاص بها، ومحطة رفع رئيسية وخط الطرد الخاص بها، وشبكات انحدار أقطار مختلفة، بالإضافة إلي الوصلات المنزلية "، بتكلفة 45 مليون جنيه.





كما افتتح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأريمون باستخدام تقنية SBR، تكلفة 40 مليون جنيه.





رافقه خلال الجولة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب خالد جمعه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن محتويات المشروع، تتضمن؛ محطة رفع رئيسية تحتوي علي " الأعمال المدنية، ( شبكات انحدار من مواسير upvc بأقطار مختلفة بطول 2000م.ط، وخط طرد من مواسير بولي ايثيلين قطر 355 مم بطول 800 م.ط، ووصلات منزلية بطول 1200م/ط بالغرف، وبيارة قطر 5 أمتار، بالإضافة إلي عنبر للتشغيل، ومبني المخزن، وغرفة الأمن، ومظلة المولد والمحولات والشور والموقع العام )، كذا الأعمال الكهروميكانيكية وتتكون من ( لوحة التحكم، و 4 طلمبات " 3 طلمبة عاملة، طلمبة بالمخزن "، التصرف 60 لترًا/ثانية، وقدرتها 22/ك/و، ورفعها 18 مترًا، ومدى تشغيلها 20- 14 مترًا.



