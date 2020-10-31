بـ 447.3 مليار جنيه.. وزيرة التخطيط: 691 مشروعا أخضر مدرجة في خطة 20-2021

أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية مراعاة دليل معايير الاستدامة البيئية؛ لاستخدامها في إطار عمل لجنة الدَّيْن الخارجي.
وأشارت هالة السعيد، إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المبادرات الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ على أن يتم إعداد تقارير دورية لمتابعة التقدم المحرز فى تطبيق تلك المعايير.
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ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20 /2021 يبلغ نحو 691 مشروعا بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه؛ وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21/2022.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة فى خطة الدولة التنموية؛ ودمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة البيئة أهمية تلك الخطوة وأهمية دمج البعد البيئي فى منظومة التخطيط.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة فى خطة الدولة التنموية يعد نقلة حقيقية فى طريق التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم إصدار قرار بتشكيل الوزارات المختلفة لفرق العمل التي سيتم بناء قدراتها لتمكينها من القيام بالمهام المتطلبة لإدماج المعايير البيئية ضمن مشروعاتها.