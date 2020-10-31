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فن

قشطة بالزبادي لـ محمود الليثى ولورديانا تحقق 600 ألف مشاهدة .. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:09 م
اغنية قشطة بالزبادى
اغنية قشطة بالزبادى
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أحمد إبراهيم
حققت أغنية "قشطة بالزبادى" للمطرب الشعبى محمود الليثى والراقصة البرازيلية لورديانا ما يقرب من 600 الف مشاهد منذ طرحها امس عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

وكان مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا، أعلن أنها صورت فيديو كليب جديد مع الفنان محمود الليثي، في أول ظهور لها منذ أن انتشر الفيديو الخاص بها والذي أثار ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد رقصها على أغنية "اخواتي" بأحد مراكز التجميل.

وأوضح طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا في تصريحه لموقع صدى البلد، أن " لورديانا، انتهت من تصوير فيديو كليب جديد مع المطرب الشهير " محمود الليثي"، في أحدث ظهور لها بعد الضجة الهائلة التي أثيرت حولها.

وكانت الراقصة البرازيلية لورديانا، التي  تعيش في مصر  منذ ٤ سنوات، اشتهرت بشكل كبير فور ظهورها عبر فيديو مدته دقيقة ونصف وهي تدخل في وصلة رقص بأحد مراكز التجميل،  لتشتعل بعدها مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الفيديو لذيي تم تداوله بشكل كبير.

وبحسب تصريحات سابقة ل"طارق عبد المحسن"، مدير أعمال الراقصة لورديانةا، لموقع صدى البلد، فإن الراقصة البرازيلية لم تتوقع هذه الضجة الكبيرة التي أثيرت حولها، وتفاجأت برد فعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها وهي ترقص بشكل احترافي ومتقن على أغنية " اخواتي"، لتلمع بعدها في سماء السوشيال ميديا. 

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