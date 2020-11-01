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أخبار العالم

التقى مسئولين مصريين .. عقيلة صالح: الإخوان وتركيا ودول أخرى تسعى لتقليص دور مصر في ليبيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "العربية" اليوم الأحد، أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التقى مسؤولين مصريين لتنسيق المواقف بشأن الأزمة الليبة.

ونقلت عن مصادر قولها إن عقيلة صالح أكد تمسكه بإعلان القاهرة كمرجع رئيسي لأي اتفاق ليبي.

ونقلت عن صالح قوله إن الإخوان وتركيا ودول أخرى تسعى لتقليص دور مصر في ملف ليبيا.

إلى ذلك، كشفت قناة "العربية" سبب تراجع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية عن استقالته من رئاسة الحكومة منتهية الصلاحية.

ونقلت "العربية" عن مصادر لها إن السراج تراجع عن الاستقالة بعد لقاء مع رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

وكان السراج أعلن يوم الجمعة تراجعه عن قرار استقالته، الذي كان سينفذه في آخر شهر أكتوبر الحالي.

وعلل السراج تراجعه بأنه يأتي استجابة لمطالب استمراره في مهام منصبه، بحسب بيان للناطق باسمه.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلن السراج عزمه تسليم مهامه إلى اللجنة التنفيذية الجديدة التي تعمل على تشكيلها لجنة الحوار، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري.

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