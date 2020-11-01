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أخبار العالم

عمدة موسكو: المستشفيات الاحتياطية ستعمل حتى انحسار وباء فيروس كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم، الأحد، أن المستشفيات الاحتياطية ستواصل العمل حتى انحسار وباء فيروس كورونا في البلاد.


ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن سوبيانين قوله: "ستعمل المستشفيات الاحتياطية بشكل كامل، حتى لو كان هناك انخفاض في ضغط العمل بالمستشفيات في ظل فيروس كورونا، وسنقوم بإخلاء المستشفيات (الأساسية) بشكل تدريجي، ووضع المرضى في المستشفيات الاحتياطية حتى انحسار الوباء"، ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في العاصمة أظهرت فعاليتها و"أعطت الأمل في ألا يتفاقم الوضع".


كان سوبيانين، أعلن في وقت سابق أن الوضع مع انتشار فيروس كورونا في موسكو تحت السيطرة.


وأضاف سوبيانين أن "فرض تدابير قصوى مثل حظر تجول، حظر كامل على الحركة في المدينة، فرض حظر على الدخول والخروج، وإغلاق تقريبا جميع المؤسسات بالنسبة لنا هذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق ومستحيلة"، وأوضح أن التطعيم الجماعي ضد كورونا سيبدأ في موسكو في ديسمبر ويناير المقبلين.

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