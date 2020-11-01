أول مرة نشوفها في ملعبنا .. ناقد رياضي يعلق على احتفالية درع الدوري بالأمس

قال محمد قطب، الناقد الرياضي بمجلة أخبار الرياضة، إن النادي الأهلي كان قد حسم بطولة الدوري قبل استئنافها بعد أزمة كورونا، وكان ذلك من خلال الدور الاول لانه كان الاقرب بنسبة 98% من بطولة الدوري، والفرق بينه وبين النادي الزمالك "هو أقرب المنافسين" حوالي 20 نقطة.





وتابع محمد قطب، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النادي الأهلي بعد عودة استئناف الدوري بعد أزمة كورونا زاد من فارق النقاط بينه وبين الزمالك، ولذلك كان درع الدوري لهم تحت اي ظروف.





وأشار إلى أن الاحتفالية بالامس بفوز النادي الأهلي بالدرع كانت متميزة بشكل كبير، وأعطت الكثير من الرسائل، ومنها رحيل أحمد فتحي وتوديع الجماهير والفريق والادارة له، وهذا على نقيض مرات سابقة كان لا يتم التوديع لاي لاعب بهذا الشكل، معقبا: "ديه حاجات اول مرة نشوفها في ملعبنا".





وأوضح أن درع الدوري سمي باسم "مؤمن زكريا"، وهذا تكريم له لحين عودته مرة اخرى للفريق بعد انتهاء وعكته الصحية، ووجه رسالة شكر خاصة لزوجة مؤمن زكريا لوقوفها بجانبه، لافتا الي ان موقف النادي الأهلي وإدارته في إصرارهم على تسلم مؤمن زكريا الدرع بالامس موقف اكثر من رائع وانساني ويحمل دلالات ومعاني كثيرة.



