مدرسة الشهيد سعيد عبد الوهاب بـ طوخ تكرم حفظة القرآن وأوائل الإعدادية.. صور

نظمت مدرسة الشهيد سعيد عبد الوهاب الإعدادية بنات بمشتهر التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية حفلا لتكريم الطالبات الأوائل والحافظات للقرآن الكريم، تحت رعاية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وهالة حسام الدين مدير الإدارة التعليمية بطوخ.







حضر حفل التكريم إيهاب عبدالرحيم مدير مرحلة التعليم الإعدادى بالإدارة التعليمية، وعماد أبو النيل قسم التعليم الإعدادى، والدكتورة ولاء زين مدير إدارة البعثات، ومروة بحيري مسئول إدارة البعثات، ومن المشاركة المجتمعية وسام الهباء والدكتور عبد الحليم خليل بمركز البحوث الزراعية، وأمال بكرى صاحبة فكرة التكريم، والتى حرصت على تنظيم حفل التكريم للعام الثاني على التوالى.



كان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قد اعلن أنه تم إحالة واقعة اقتحام والدة تلميذ لمدرسة في قليوب والاعتداء على زميل نجلها وإصابته بارتجاج في المخ انتقاما منه لتشاجره مع ابنها إلى الشئون القانونية.



وأشار محمد عبد المقصود مدير الإدارة التعليمية بقليوب إلى أن إدارة المدرسة حررت مذكرة بمشاجرة بين طفلين وتم إرسالها لأولياء أمورهما وتراضوا وبعده بيوم جاءت ولية الامر المتهمة وخدعت المدرسة بانها تريد أن تدخل للاطمئنان على نجلها وكأي إجراء طبيعي في أي مدرسة تم السماح لها وبعدها فوجئ المعلمون باقتحامها الفسحة وتعديها بالضرب على الطفل.



وأضاف أنه تم التحفظ عليها وإبلاغ أمن الإدارة قسم قليوب وبعدها حضر ولي أمر الطالب المصاب وحرروا محضر صلح وغادر كل منهما المدرسة وبالرغم من ذلك تم تحويل الامر للشؤون القانونية.



وقال محسن الخياط مدير المدرسة، إنه تم تكريم 56 طالبة، منهن 44 حافظات لكتاب الله، و12 طالبة من الأوائل، مشيرا إلى أن المدرسة تحرص على تشجيع طالبات المدرسة علي التفوق في دراستهن، وأيضا التميز في كافة الأنشطة المدرسية الثقافية والفنية والدينية.