دراسة تحدد سبب غير متوقع لعدم ارتداء الأشخاص للكمامة

هناك الكثير من الأشخاص يعارضون فكرة ارتداء القناع والكمامة ، مستشهدين بأسباب غير مقنعة مثل "الشعور بالاختناق" أو "الحرمان من الأكسجين".





ووفقًا لموقع "timesofindia"، لا يساهم سوء استخدام الأقنعة والنظافة الصحية في زيادة الإصابات فحسب ، بل يُعرِّض سلامة الآخرين للخطر ويُعد بمثابة تهاون.





أظهر عدد من الدراسات أنه حتى ارتداء قناع بسيط يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدوى كورونا بنسبة كبيرة، هناك سبب آخر لارتداء القناع، حيث وجدت دراسة برازيلية أن الأشخاص الذين يختارون عدم ارتداء الكمامة لا يعرضون الآخرين للخطر، بل ينغمسون أيضًا في السلوك المعادي للمجتمع.





اكتشفت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين لا يستخدمون القناع، والذي يُطلق عليه أيضًا "مضادات الأقنعة"، كانوا أكثر عرضة للخداع والرضا والعداء والأنانية بطبيعتهم، حللت الدراسة الأولى من نوعها أنماط السلوك لدى 1500 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و73 في أمريكا اللاتينية.





تم طرح سلسلة من الأسئلة على المشاركين في الاختبار، والتي اختبرت قدرتهم على التصرف على أساس الاندفاع، واستجابتهم في مسائل السلوك الاجتماعي، كما طُلب منهم ردهم على أمور مثل استراتيجيات احتواء فيروس كورونا ، بما في ذلك ارتداء الأقنعة.





اقرأ أيضًا:





عند التحليل، لوحظ أنه يمكن تصنيف المشاركين في فئتين، الأشخاص المعادين للمجتمع الذين كانوا مترددين ولم يدعموا فكرة تدابير الإغلاق الفعالة، والفئة المتوافقة ، الذين كانوا أكثر إيجابية بشأن التدابير المتخذة ، وأقل مقاومة تجاه فكرة الاضطرار إلى ارتداء قناع.





بعد إجراء مزيد من التقييم، لوحظ أيضًا أن الفئة المعادية للمجتمع قد تم تسجيلها بشكل كبير في الأسئلة المتعلقة بالقسوة والأنانية والخداع وعدم الامتثال. في الواقع، يعتقد الخبراء أن الأشخاص في هذه الفئة، والذين كانوا مترددين في ممارسة تدابير السلامة لديهم الكثير من القواسم المشتركة مع الأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (APSD).





يعتقد العلماء كذلك أن التحليل سيساعد مسئولي الصحة على استنباط سياسات أفضل وتثقيف الجماهير حول أهمية ارتداء الأقنعة والصرف الصحي في أوقات فيروس كورونا COVID-19، والأقنعة وسيلة جيدة للحد من انتشار الرذاذ التنفسي من شخص مصاب إلى شخص سليم. يمكنهم أيضًا تقليل مخاطر انتقال العدوى من حاملي المرض (الذين قد ينشرون الفيروس من خلال طرق سهلة مثل الغناء أو التحدث).





ووجدت إحدى الدراسات الأكثر تفصيلًا حول فعالية الأقنعة أن استخدام غطاء الوجه يترك الناس مع فرصة ضئيلة (3٪) للإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19.





حتى أن الكثير من الأماكن في العالم جعلت ارتداء الأقنعة إلزاميًا، يعتقد الخبراء أيضًا أن نقص الجهد الجماعي والتعليم سيعيق عمل جهد موحد في مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، كان هناك أيضًا الكثير من الرسائل المزيفة ووسائل التواصل الاجتماعي الموجهة للأمام، مما يحذر الأشخاص من التوقف عن استخدام الأقنعة.