AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 14 شخصا في حوادث سير متفرقة بالمنيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:29 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
ايمن رياض
أصيب ١٤ شخصًا في حوادث سير متفرقة في المنيا وتحرر عنها المحاضر اللازمة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير البحث الجنائي، بانقلاب دراجة بخارية بطريق طحا الأعمدة في سمالوط وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام.

كما أصيب 3 أشخاص آخرون فى تصادم بين توك توك مع دراجة بخارية أمام شركة المطاحن بمدينة أبوقرقاص.


بينما تلقى مدير أمن المنيا إخطارا بإصابة 6 أشخاص في حادثى انقلاب دراجتين بخاريتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص، بينما شهد أحد الطرق الفرعية فيمطاى إصابة شخصين فى انقلاب دراجة بخارية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 10 أشخاص في حوادث طرق متفرقة بالمنيا

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالمنيا

ترشيحاتنا

شاهد.. منظمة الصحة العالمية تصدم العالم.. والاتحاد الأوروبي يسعى لإصلاحها

خسيت وعزلت ومفيش فايدة.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلى بالدورى

شادى محمد يهاجم محمد فضل بعد خناقته مع كهربا

بنت أصول وجدعة.. 10 صور لـ زوجة اللاعب مؤمن زكريا.. شاهد

قصة سيارة أنقذت أحمد السقا.. فتركها وقفز فى النيل.. صور

سيول قوية تقطع طريق الغردقة - رأس غارب .. وإنقاذ ركاب أتوبيسين بعد احتجازهم وسط المياه.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها للجدل .. مصممة أزياء تعلق على ملابس رانيا يوسف في مهرجان الجونة

بعد ظهوره على مؤمن زكريا.. ما لا تعرفه عن التصلب الجانبي الضموري

كيفية التخلص من زيادة الوزن والترهلات ؟ .. طبيب يجيب