إصابة 14 شخصا في حوادث سير متفرقة بالمنيا

أصيب ١٤ شخصًا في حوادث سير متفرقة في المنيا وتحرر عنها المحاضر اللازمة.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير البحث الجنائي، بانقلاب دراجة بخارية بطريق طحا الأعمدة في سمالوط وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام.





كما أصيب 3 أشخاص آخرون فى تصادم بين توك توك مع دراجة بخارية أمام شركة المطاحن بمدينة أبوقرقاص.





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بينما تلقى مدير أمن المنيا إخطارا بإصابة 6 أشخاص في حادثى انقلاب دراجتين بخاريتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص، بينما شهد أحد الطرق الفرعية فيمطاى إصابة شخصين فى انقلاب دراجة بخارية.

