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اقتصاد

ارتفاع صادرات نفط العراق إلى 2.8 مليون برميل يوميا في أكتوبر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
صادرات نفط العراق
صادرات نفط العراق
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قسم الاقتصاد
قالت وزارة النفط العراقية في بيان لها اليوم إن صادرات العراق من خام البترول زادت إلى 2.876 مليون برميل يوميا خلال شهر أكتوبر 2020.

وأضافت الوزارة في بيانها أن صادرات مرافئ البصرة في الجنوب بلغت 2.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا قبل شهر، وسجل متوسط صادرات النفط من كركوك عبر جيهان حوالي 92 ألفا و484 برميلا يوميا.

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وبلغت إيرادات العراق من النفط، مصدر دخله الرئيسي، 3.43 مليار دولار في أكتوبر بمتوسط سعر بيع 38.48 دولار للبرميل.

وارتفع إنتاج نفط أوبك للشهر الرابع في أكتوبر ، وفقا لنتائج مسح أجرته رويترز، وذلك بفعل إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وزيادة الصادرات العراقية، مما أبطل أثر الالتزام الكامل من سائر الأعضاء باتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.

وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للنفط 24.59 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدار أكتوبر ، بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن سبتمبر أيلول وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو حزيران.

وكانت أوبك+ أجرت خفضا غير مسبوق بلغ 9.7 ملايين برميل يوميا بما يعادل 10% من الإنتاج العالمي بدءًا من مايو في ظل الجائحة التي عصفت بالطلب، ومنذ أغسطس ، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 ملايين برميل يوميا، تبلغ حصة أوبك منها 4.868 مليون برميل يوميا.

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