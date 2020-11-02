ارتفاع صادرات نفط العراق إلى 2.8 مليون برميل يوميا في أكتوبر

قالت وزارة النفط العراقية في بيان لها اليوم إن صادرات العراق من خام البترول زادت إلى 2.876 مليون برميل يوميا خلال شهر أكتوبر 2020.





وأضافت الوزارة في بيانها أن صادرات مرافئ البصرة في الجنوب بلغت 2.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا قبل شهر، وسجل متوسط صادرات النفط من كركوك عبر جيهان حوالي 92 ألفا و484 برميلا يوميا.





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وبلغت إيرادات العراق من النفط، مصدر دخله الرئيسي، 3.43 مليار دولار في أكتوبر بمتوسط سعر بيع 38.48 دولار للبرميل.



