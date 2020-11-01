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أخبار العالم

السفارة الجزائرية بالقاهرة تسدل الستار على دستور جديد طال انتظاره من ربع قرن

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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مـيــــــس رضــــــا
أسدلت السفارة الجزائرية لدى القاهرة اليوم الأحد،الستار على عملية التصويت التى انطلقت يوم الجمعة الماضية في أول استفتاء شعبي على تعديل الدستور منذ 25 عامًا.


وشهد مقر الانتخاب بمقر سفارة الجزائر بالقاهرة فى يومه الثالث والأخير،  إقبالا كبيرًا عكس رغبة الشعب فى الدستور الجديد الذى حسب بنوده يلبي مطالب الحراك الجزائري وينهي حقبة بوتفليقة الراكدة، 

واتخذت السفارة كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لسلامة الناخبين بتوفير أدوات التعقيم واتباع التباعد الإجتماعي

 

ويمثل عدد الناخبين الجزائرين فى مصر 2185 موزعين بالقاهرة 1912، و273 بالإسكندرية. وبدأت عملية الاستفتاء فى مصر يوم الجمعة وانتهت اليوم فى تمام السابعة مساءا. 

.

كما أدلى الناخبون في الجزائر اليوم الأحد، بأصواتهم على تعديلات دستورية يرى المؤيدون للحكومة في البلاد أنها سوف تمنح الجزائريين المزيد من الحريات، وتقوض السلطات المطلقة للرئيس، وتعزز الحياة الديمقراطية في حين ترى قوى المعارضة أنها تعمل لصالح الدولة لا الشعب.

ويأمل النظام الحالي في الجزائر في أن تحيد النسخة المراجعة من الدستور الجزائري حركة الاحتجاجات التي خرجت في البلاد على نطاق واسع، والتي أطاحت بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النسخة المعدلة من الدستور بأنها "تلبي مطالبات الحراك الشعبي".
السفارة الجزائرية بالقاهرة تسدل الستار على دستور جديد طال انتظاره من ربع قرن

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