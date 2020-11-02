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منوعات

القتل على المدى البعيد.. وفاة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تثير المخاوف.. صور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
أول مصاب بكورونا
أول مصاب بكورونا
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عزة عاطف

أثارت وفاة أول مصاب بفيروس كورونا في بريطانيا الذعر بشأن مخاوف تأثيره على المدى الطويل في جسم الإنسان حتى ولو مرت شهور على الشفاء منه.


كان الطالب البريطاني ويدعى «كونور ريد» 26 عامًا، قد أصيب بالفيروس أثناء عمله في مدرسة في ووهان الصينية نوفمبر 2019، وأكد أنه عاش على المشروبات الساخنة لمساعدته في التغلب على المرض.


لكن الشرطة عثرت عليه ميتًا في غرفته الأسبوع الماضي بجامعة بانجور، فيما كشفت والدته الحزينة أن كونور لم يتخط أبدًا "معاناة" الإصابة بفيروس كورونا بعد أن أُجبر على قضاء أكثر من 20 أسبوعًا في حالة إغلاق "قاسية'' بالصين.


تم استدعاء ضباط الشرطة والمسعفين إلى غرفة الطلاب في الجامعة شمال ويلز مساء الأحد الماضي، ولكنهم أعلنوا وفاة كونور، ولم يتم الاشتباه في الحادث.


قال متحدث باسم شرطة شمال ويلز: "بعد وقت قصير من الساعة 10 مساءً في 25 أكتوبر، طلبت خدمة الإسعاف من شرطة شمال ويلز الحضور إلى غرفة الطلاب في قاعات سكن جامعة بانجور".


"وللأسف، على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها الأصدقاء والمسعفون، أُعلن عن وفاة الطالب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا في الموقع".


كتب كونور لصحيفة ديلي ميل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واصفًا أعراضه، حيث تعامل مع المرض في البداية على أنه إنفلونزا سيئة.


كتب: "أشعر بالرهبة.. لم يعد هذا مجرد نزلة برد.. أشعر بالألم في كل مكان، ورأسي يضرب، وعيناي تحترقان، وحلقي محتقن.. لقد انتقل البرد إلى صدري ولدي سعال حاد ''.


وتابع ليصف كيف حضر لنفسه "وجبة ساخنة" للمساعدة في تخفيف الأعراض، وأضاف "أنا لا أدخن ولا أشرب الكحول.. لكن من المهم بالنسبة لي أن أتغلب على هذا البرد بسرعة، حتى أتمكن من البقاء بصحة جيدة من أجل العمل".

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