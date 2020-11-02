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رياضة

النني يتصدر تويتر بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:15 ص
النني
النني
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #النني بعد اداء الرائع في مباراة امس امام فريق مانشستر يونايتد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏لو عملنا مقارنة بسيطة بين بوجبا بطل العالم ومحمد النني في مباراة مان يونايتيد وارسنال .اعتقد ان النجم المصري كفته ستكون هي الارجح .برافو يامحمد" و "‏ابننا النني في الدقيقة ٩٢ ... ضاغط علي يونايتد لوحده  عاش يا نني".


وقال أخرون "‏محمد النني رهان ناجح من ارتيتا النني قدم افضل 90 دقيقه في مسيرته الكرويه بلا جدال او نقاش تطور كبير ف مستوي النني منذ عودته للأرسنال بداية الموسم مثل ما انتقادناه كثير جدا واجب علينا نشيد به وبتطوره الكبير" و" ‏انا كنت اكتر واخد بقطع فيه بس بجد محمد النني بيقدم جمال كوره ولياقه وقوه ما شاء الله ويستحق الدعم بصراحه ".

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